После совершения наезда виновник ДТП скрылся

В Днепре произошла ужасная авария. Водитель автомобиля "Славута" трижды переехал женщину-пешехода.

Как сообщает Информатор, авария произошла сегодня утром, 5 июля, на улице Вологодской.

Предварительно установлено, что машина двигалась по улице Вологодской и за Холодильной наехала на женщину, которая переходила дорогу. Авто протащило ее около 20 метров, затем сдало назад, еще дважды переехало и скрылось с места ДТП.

Пострадавшую госпитализировали. Она сейчас находится в тяжелом состоянии. Правоохранители спустя некоторое время нашли автомобиль на другой улице. Но за рулем уже был совсем другой человек. Водителя сейчас разыскивает полиция.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.

Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.

Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.