Причины ДТП пока не раскрываются

Причиной столкновения между микроавтобусом и легковушкой пока не установлены

В Польше произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса, в котором находились украинцы. Инцидент произошел недалеко от города Тарнув Малопольского воеводства.

Об этом сообщает издание Yavp.pl.

Микроавтобус, в салоне которого находились граждане Украины, в том числе дети, столкнулся с легковым автомобилем на автостраде А4. В результате пострадали четыре человека, среди которых 11-летний ребенок.

Мальчик получил очень серьезные травмы, поэтому его госпитализировали с помощью медицинского вертолета. Других пострадавших и раненных, в том числе и родителей мальчика, в больницу забрали каретами скорой помощи.

Причины дорожно-транспортного происшествия пока не уточняются. Консул Украины в Кракове выезжал на место аварии.

Сейчас сотрудники дипмиссии оказывают пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь и осуществляют взаимодействие с правоохранителями и больницей, чтобы выяснить все причины несчастья.



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