На Камчатке пропал самолет Ан-26 с более 20 пассажирами на борту

На российском полуострове Камчатка утром 6 июля упал самолет Ан-26085. Происшествие случилось недалеко от поселка Палан, куда следовал самолет из аэропорта Елизово.

О ЧП с российским самолетом сообщает издание Life.

По предварительной информации, самолет задел гору во время посадки из-за плохой видимости и пропал с радаров в 10 километрах от пункта назначения.

На данный момент борт не найден, на его поиски отправили Ан-26, вертолет МИ-8 и спасательные службы. Информации о погибших и пострадавших нет. Известно лишь, что на борту находилось 22 человека, среди них один ребенок и шесть членов экипажа.

В авиакомпании сообщили, что пропавший самолет на Камчатке выполнял пассажирский рейс, крушение пока не подтверждается.

По данным СМИ, Ан-26 мог упасть в море. Сейчас по маршруту самолета летят 2 поисковых вертолета. К наземной поисковой операции привлекли пожарных.

Стоит отметить, что самая частая причина крушения — человеческий фактор (35%). Почти четверть приходится на технические неисправности, погодные условия — 6%. Террористическая атака или саботаж привели к 5% авиакатастроф.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.