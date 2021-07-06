Эти фильмы будут смотреть еще долго

Ушел из жизни всемирно известный кинорежиссер Ричард Доннер

Жизнь режиссера оборвалась в понедельник, 5 июля, в США. Ему был 91 год. Причина смерти пока не называется.

За свою карьеру Ричард Доннер снял более 20 фильмов, многие из которых стали культовыми.

В 1976 году вышел мистический триллер «Омен» с Грегори Пеком в главной роли.

Спустя два года Доннер представил зрителям первый фильм по мотивам комиксов — «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли. В фильме также снялись такие знаменитости, как Марлон Брандо, Гленн Форд, Нед Битти и Джин Хэкмен.

To get Gene Hackman to shave off his mustache for the role of Lex Luthor, director Richard Donner promised to shave off his own mustache. After Gene had his removed, Donner revealed his was a fake one from the makeup department.

RIP Richard Donner you Fucking Legend pic.twitter.com/JycJljdALf — ERod 🔨 (@ERodBuster1) July 5, 2021

В 1985 году вышли сразу две картины Доннера — приключенческую комедию «Балбесы» и фэнтези «Леди-ястреб» с Мишель Пфайффер и Рутгером Хауэром.

Через два года Доннер снова покорил миллионы людей во всем мире, в этот раз боевиком «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях. Кинокартина стал эталоном полицейского боевика на многие годы. Доннер снял еще три части «Смертельного оружия». С Гибсоном он также работал вместе в картинах «Мэверик» и «Теория заговора».

R.I.P Richard Donner 💔 pic.twitter.com/5xngKrhthc — Lost In Film (@LostInFilm) July 5, 2021

В 1995 году Ричард снял боевик «Убийцы» с легендарными Сильвестром Сталлоне и Антонио Бандерасом.

Последней работой Доннера стал триллер «16 кварталов» с Брюсом Уиллисом.

Любители кино по всему миру огорчены кончиной культового режиссера.

«Покойся с миром, один из лучших», «О нет!», «Кто-то заслуживает жить вечно», «Обожаю его работы», «Так много хороших фильмов», - пишут пользователи соцсетей.

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