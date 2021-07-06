Ушел из жизни всемирно известный кинорежиссер Ричард Доннер
Жизнь режиссера оборвалась в понедельник, 5 июля, в США. Ему был 91 год. Причина смерти пока не называется.
За свою карьеру Ричард Доннер снял более 20 фильмов, многие из которых стали культовыми.
В 1976 году вышел мистический триллер «Омен» с Грегори Пеком в главной роли.
Спустя два года Доннер представил зрителям первый фильм по мотивам комиксов — «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли. В фильме также снялись такие знаменитости, как Марлон Брандо, Гленн Форд, Нед Битти и Джин Хэкмен.
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В 1985 году вышли сразу две картины Доннера — приключенческую комедию «Балбесы» и фэнтези «Леди-ястреб» с Мишель Пфайффер и Рутгером Хауэром.
Через два года Доннер снова покорил миллионы людей во всем мире, в этот раз боевиком «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловером в главных ролях. Кинокартина стал эталоном полицейского боевика на многие годы. Доннер снял еще три части «Смертельного оружия». С Гибсоном он также работал вместе в картинах «Мэверик» и «Теория заговора».
В 1995 году Ричард снял боевик «Убийцы» с легендарными Сильвестром Сталлоне и Антонио Бандерасом.
Последней работой Доннера стал триллер «16 кварталов» с Брюсом Уиллисом.
Любители кино по всему миру огорчены кончиной культового режиссера.
«Покойся с миром, один из лучших», «О нет!», «Кто-то заслуживает жить вечно», «Обожаю его работы», «Так много хороших фильмов», - пишут пользователи соцсетей.
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