Украинка вернулась на родную землю после аварии на ЧАЭС Как передает Politeka.net, историю 84-летней Марии Василенко рассказали на Facebook-страничке Центра организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ.

Мария Матвеевна живет в Чернобыле уже 35 лет. Сюда она попала еще до трагедии в 1986 году, но после взрывала на 4-м энергоблоке им с мужем пришло покинуть родной дом.

Эвакуацию она переживала очень болезненно - на ее глаза ликвидировали поселок Копачи, где они жили з родными.

Супруги вернулись в Чернобыль 90-х. Мужа она похоронила мужа 31 год назад и с тех пор самостоятельно хозяйничает возле небольшого домика. Уезжать из родного города она не собирается, поскольку привыкла к земле.



Питается Мария Матвеевна тем, что выращивает на своем огороде, а за некоторыми продуктами ходит в магазины.

Из благ цивилизации у нее есть только телевизор и мобильная связь.

Напомним, стоимость обеда на Чернобыльской АЭС поразила украинцев: «такого не может быть».

Как сообщала Politeka, разговор диспетчеров в страшную ночь взрыва на ЧАЭС опубликовали в сети.

Также Politeka писала, что ученые обнаружили новую опасность для человечества: «второй Чернобыль».





