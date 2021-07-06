Украинка вернулась на родную землю после аварии на ЧАЭС
Как передает Politeka.net, историю 84-летней Марии Василенко рассказали на Facebook-страничке Центра организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ.
Мария Матвеевна живет в Чернобыле уже 35 лет. Сюда она попала еще до трагедии в 1986 году, но после взрывала на 4-м энергоблоке им с мужем пришло покинуть родной дом.
Эвакуацию она переживала очень болезненно - на ее глаза ликвидировали поселок Копачи, где они жили з родными.
Супруги вернулись в Чернобыль 90-х. Мужа она похоронила мужа 31 год назад и с тех пор самостоятельно хозяйничает возле небольшого домика. Уезжать из родного города она не собирается, поскольку привыкла к земле.
Питается Мария Матвеевна тем, что выращивает на своем огороде, а за некоторыми продуктами ходит в магазины.
Питается Мария Матвеевна тем, что выращивает на своем огороде, а за некоторыми продуктами ходит в магазины.
Из благ цивилизации у нее есть только телевизор и мобильная связь.
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Напомним, стоимость обеда на Чернобыльской АЭС поразила украинцев: «такого не может быть».
Как сообщала Politeka, разговор диспетчеров в страшную ночь взрыва на ЧАЭС опубликовали в сети.
Также Politeka писала, что ученые обнаружили новую опасность для человечества: «второй Чернобыль».