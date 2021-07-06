В общежитии столичного университета произошел дебош

Так, на днях во 2 – м общежитии Национального экономического университета из окон выбрасывали яйца, ведра и стулья.

Видео последствий появилось в киевских телеграм-каналах.

В шесть утра жители второго этажа устраивали дебош. По словам автора видео, беспредел устроили люди, которые употребляют запрещенные вещества.

Студенты вызвали полицию, но за 1,5 часа на вызов они не приехали.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни

Девушки, празднуя 18-летие подруги, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. Правоохранители нашли девушек во время мониторинга социальных сетей, где они и обнаружили пост с фотографиями и видео. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ㅡ осквернение памятника. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас идет досудебное расследование.

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