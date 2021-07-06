В общежитии столичного университета произошел дебош
Так, на днях во 2 – м общежитии Национального экономического университета из окон выбрасывали яйца, ведра и стулья.
Видео последствий появилось в киевских телеграм-каналах.
В шесть утра жители второго этажа устраивали дебош. По словам автора видео, беспредел устроили люди, которые употребляют запрещенные вещества.
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Видео можно увидеть здесь.
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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Правоохранители нашли девушек во время мониторинга социальных сетей, где они и обнаружили пост с фотографиями и видео.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ㅡ осквернение памятника.
Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас идет досудебное расследование.
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