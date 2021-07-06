Мальчик находился под присмотром бабушки и брата, но они не досмотрели за малышом

Четырехлетний малыш гулял по подоконнику на девятом этаже. Это произошло в Мариуполе, где невольные свидетели сняли все на камеру и выложили видео в социальных сетях.

Об этом сообщает Мариупольское районное управление полиции Донецкой области.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, видео было опубликовано в социальной сети с указанием адреса. На место происшествия выехал наряд патрульных полицейских и инспекторы ювенальной превенции Левобережного отдела полиции

В результате было установлено, что за ребенком в этот момент присматривали бабушка и 12-летний брат. Но они находились в соседней комнате и не видели, что 4-летний мальчик открыл окно.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату.

По инциденту составят административный материал, который в дальнейшем направят в суд.

Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.

Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.

Также Politeka писала, что дети выпали из окна во время игры, взрослые недоглядели.