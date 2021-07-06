Киевские подземки находятся в ужасном состоянии
В переходах невыносимая вонь, аварийное состояние и хаотичная торговля различной одеждой, продуктами питания, сувенирами и цветами, говорится в сюжете "Фактов".
Чтобы перейти дорогу в подземке, к примеру, на Европейской площади, нужно закрывать пальцами нос из-за запаха.
Продавцы заполонили подземные переходы.
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"Здесь очень нужен цветок в этом месте, пусть оборудовать и сделают место", - говорит одна из продавщиц на станции "Льва Толстого".
Напомним, в киевском метро мужчина хамски себя повел с незнакомой девушкой
Как рассказали очевидцы, на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в 00:10 мужчина шлёпнул молодую девушку по пятой точке и крикнул: "Какая *опа!"
Девушка не растерялась и начала бежать за ним, чтобы дать сдачи.
К девушке присоединились, вероятно, ее подруги которые начали бить неадекватного мужчину.
К слову, таксист ударил украинку по лицу за разлитый кофе, видео: "водитель пытался убежать, но..."
Также Politeka сообщала, что в Киеве таксист устроил тройное ДТП, в авто находились дети: кадры аварии.