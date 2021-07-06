Так не должно быть!

Киевские подземки находятся в ужасном состоянии

В переходах невыносимая вонь, аварийное состояние и хаотичная торговля различной одеждой, продуктами питания, сувенирами и цветами, говорится в сюжете "Фактов".

Чтобы перейти дорогу в подземке, к примеру, на Европейской площади, нужно закрывать пальцами нос из-за запаха.

Продавцы заполонили подземные переходы.

"Здесь очень нужен цветок в этом месте, пусть оборудовать и сделают место", - говорит одна из продавщиц на станции "Льва Толстого".

Напомним, в киевском метро мужчина хамски себя повел с незнакомой девушкой

Как рассказали очевидцы, на переходе между станциями "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в 00:10 мужчина шлёпнул молодую девушку по пятой точке и крикнул: "Какая *опа!"

Девушка не растерялась и начала бежать за ним, чтобы дать сдачи.

К девушке присоединились, вероятно, ее подруги которые начали бить неадекватного мужчину.