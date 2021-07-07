Киевлянка оставила на несколько дней дома запертыми двух маленьких детей

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram.

В 2016 году в Киеве 20-летняя Владислава Трохимчук заперла двух детей в квартире и уехала.

Она говорила, будто "не знала, что дети могут умереть".

Мальчику был год и 11 месяцев, а его сестре два года и десять месяцев. Мальчик умер, девочка выжила, но в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

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Вопиющий инцидент произошел ночью, 28 июня. Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.

К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.

Прибывшие на место правоохранители детей на месте не застали, но стало известно, что они были ромской национальности.