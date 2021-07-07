Дилип Кумар, один из самых первых и известных актеров Индии, умер в Мумбаи в возрасте 98 лет

Знаменитость в последние годы жаловался на плохое здоровье, он дважды попадал в больницу в июне из-за проблем с дыханием. По предварительным данным, артист умер не от коронавируса.

Об этом сообщает Straits Times.

Друг его семьи Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте покойного написал первым о его смерти. Политик назвал Кумара легендой кинематографа.

Звезды Болливуда и политики страны также выразили соболезнование по поводу смерти Кумара. Так, кинорежиссер Хансал Мехта написал в своем Twitter-канале: «Величайший. Другого Дилипа Кумара никогда не будет».

«Для мира многие другие могут быть героями. Для нас, актеров, он был Героем. Сэр Дилип Кумар унес с собой целую эпоху индийского кино», — подчеркнул киноактер Акшай Кумар в своем Twitter.

За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру Дилип Кумар снялся в 59 фильмах и еще в 4 картинах был в качестве приглашенной звезды. Пик его славы пришелся на 50-е — 70-е годы. Его называли «королем трагедий». Кинокритики страны признали его величайшим киноактером Индии.

Биограф Кумара лорд Мегнад Десаи сравнивает его с великим голливудским Марлоном Брандо или итальянской легендой Марчелло Мастроянни.

Кумар был удостоен престижных кинопремий и двух высших гражданских наград Индии.

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.