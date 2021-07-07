В регионе объявлен трехдневный траур в связи с авиакатастрофой самолета Ан-26

На Камчатке (РФ) начали вытаскивать из воды тела погибших при крушении самолета Ан-26. Всего на борту самолета было 28 человек.

Количество найденных жертв постоянно меняется, сообщает РИА Новости.

Уже найдены шесть погибших в авиакатастрофе и часть обломков воздушного судна, которые попали в море. По предварительным данным, все они погибли, включая одного ребенка. На полуострове Камчатка в связи с авиакатастрофой Ан-26 объявили трехдневный траур.

Причин крушения самолета называют несколько. Предполагают, что самолет мог врезаться в береговую скалу примерно в пяти километрах от аэропорта. Кроме того причиной авиакатастрофы также мог стать сильный ветер или ошибка пилота.

Уточняется, что поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов по местному времени. Транспортировать тела планируют в Палану, ведь там есть все для опознания. Ожидается также прилет судмедэкспертов на место трагедии.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.