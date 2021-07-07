Девочка находилась в комнате без присмотра взрослых

В Днепре двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа. Это произошло в доме по улице Никопольской, 30/21.

Как сообщает "Днепр Час" со ссылкой на собственные источники, девочка оперлась на москитную сетку, но та не выдержала ее веса.

По предварительной информации, двухлетняя девочка оперлась на москитную сетку, сетка не выдержала, и ребенок выпал в открытое окно второго этажа. Бабушка, с которой остался ребенок, в этот момент была не в комнате.

На малышке нет живого места. В результате падения девочка получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы тела. Ее госпитализировали в областную детскую больницу, где за ее жизнь будут бороться врачи.

Стоит отметить, что большинство случаев детского травматизма связаны с недосмотром взрослых. И недосмотр здесь не только в том, что малыш остается без внимания мамы или папы, но и в том, что открытые окна в квартире ничем не защищены.

Самый простейший оконный ограничитель - так называемая гребенка, с помощью которой окошко можно приоткрыть лишь на небольшую ширину.

Напомним, что 16-летний студент погиб, выпав с балкона.

Как сообщала Politeka, в Харькове пенсионер выпал из окна на 6-ом этаже.

Также Politeka писала, что дети выпали из окна во время игры, взрослые недоглядели.