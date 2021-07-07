Сейчас полицейские устанавливают личности погибших

В городе Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Volkswagen Tiguan", который ехал на закругленном участке дороги, слетел в обрыв.

Об этом сообщили в пресс- службе Национальной полиции Ивано-Франковской области, опубликовав фото с места ДТП.

Сообщение об аварии поступило в полицию сегодня в 11:45. На место происшествия сразу прибыли спасатели и полицейские. В машине находились четыре человека. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

Предварительно следователи установили, что автомобиль "Volkswagen Tiguan" на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв - около 30 метров. Сейчас полицейские устанавливают возраст и место проживания погибших. На месте ДТП продолжают работать все службы.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.

Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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