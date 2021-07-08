Певица Ани Лорак, которая живет в России, внезапно приехала в Киев

На своей странице в Инстаграм она показала. Как прогуливается по городу, пишет Politeka.net. В частности певица посетила Андреевский спуск.

«Город вдохновения💥 Мы снова готовим 💣 в турборежиме) Как думаете, что вас ждет?» - написала она.

В комментариях поклонники предположили, что у Лорак выйдет песня на украинском языке, и певца призналась, что это действительно так.

Однако не все в восторге от приезда Лорак.

«Вы уже столько намутили всего, что песня на украинском не поможет вылезти из этого 💩», - напеисали в комментариях под ее новым постом.

Отметим, в Украину Ани Лорак прилетела с дочкой Софией и ее питомцем Тошей. Ранее она публиковала соответсвующие кадры из аэропорта. Тогда артистка написала, что отправляется в свою любимый город, однако не назвала его.

Напомним, Ани Лорак с дочкой и лохматым дружком засветилась в аэропорту, озадачив признанием.

Как сообщала Politeka, 10-летняя дочь Ани Лорак удивила длинными ногтями разного цвета, как у взрослой.

Также Politeka писала, что 10-летняя дочка Ани Лорак засветила нежности со своим кучерявым другом: "Не торопись..."