Курортны поселок Коблево ушел под воду из-за обильных осадков

Из-за ливня и уровень воды в некоторых местах поднялся до 40 сантиметров, а отдыхающие жалуются, что вода на улицах стоит уже третий день, пишет "Суспільне".

Недовольство высказывают не только туристы, но и местные водители, транспортные средства которых оказываются в ямах не "дорогах-реках".

Некоторые из них даже теряли номера.

"А в Коблево местами Венеция", - пишут отдыхающие в сети.

Местным предпринимателям приходится самостоятельно ликвидировать последствия непогоды.

"Сегодня уже третий день как пошел дождь, вода не отходит, потому что ей некуда уходит, здесь асфальт лежит, никто ее не выкачивает. В магазине стояла вода, полностью все залитое было сейчас вычерпываем все", - поделилась продавщица одного из магазинов.

Напомним, что стихия потреплет Украину, уровень опасности высок: сделано предупреждение

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