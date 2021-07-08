На Львовщине ребенок попал в больницу после встречи со змеей

"В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик, 2012 года рождения, житель г. Бобрка Львовского района, с диагнозом – укус змеи третьего пальца правой руки", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние мальчика тяжелое.

Спасатели напоминают, что отправляясь в лес или на природу вы должны быть максимально внимательными и осторожными.

Если вы все-таки встретили змею, то прежде всего не паникуйте и не приближайтесь к ней. Лучше всего, спокойно отойдите назад без резких движений - пресмыкающееся обычно "слеповатые" и реагируют только на вибрации.