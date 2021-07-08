На Львовщине ребенок попал в больницу после встречи со змеей
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке ГСЧС Украины области.
Инцидент произошел вечером, 7 июля.
"В Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы поступил мальчик, 2012 года рождения, житель г. Бобрка Львовского района, с диагнозом – укус змеи третьего пальца правой руки", - говорится в сообщении.
Сейчас состояние мальчика тяжелое.
Спасатели напоминают, что отправляясь в лес или на природу вы должны быть максимально внимательными и осторожными.
Если вы все-таки встретили змею, то прежде всего не паникуйте и не приближайтесь к ней. Лучше всего, спокойно отойдите назад без резких движений - пресмыкающееся обычно "слеповатые" и реагируют только на вибрации.
"Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", - рекомендуют спасатели.
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