Камеры зафиксировали момент крушения вертолета с украинцами в Польше
В Польше обнародовали видео аварии с вертолетом, который 5 июля упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве. На борту находились 3 украинцев.
Соответствующие кадры были обнародованы в YouTube-канале RadioOlsztynTV.
На видео, опубликованном в сети, видно, как вертолет во время полета резко начинает падать вниз в озеро.
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Авария произошла 6 июля на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. Травмы получили женщина с дочерью и пилот вертолета. Больше всего пострадала женщина, она получила повреждение позвоночника. Всех троих госпитализировали.
Причины аварии пока не установили. Опросить свидетелей еще не успели из-за их госпитализации. Информации об их состоянии также нет, но в полиции уже заявили, что жизни травмированных угрозы нет.
По предварительным данным, у вертолета произошли проблемы с двигателем. Борт полностью затонул в озере, его нашли на глубине 13 метров.
Прокуратура Польши начала расследовать дело по подозрению по доведению до аварии в воздушном движении.
Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.
Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.
Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.