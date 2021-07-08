Камеры зафиксировали момент крушения вертолета с украинцами в Польше

В Польше обнародовали видео аварии с вертолетом, который 5 июля упал в озеро в Варминско-Мазурском воеводстве. На борту находились 3 украинцев.

Соответствующие кадры были обнародованы в YouTube-канале RadioOlsztynTV.

На видео, опубликованном в сети, видно, как вертолет во время полета резко начинает падать вниз в озеро.

Авария произошла 6 июля на озере Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. Травмы получили женщина с дочерью и пилот вертолета. Больше всего пострадала женщина, она получила повреждение позвоночника. Всех троих госпитализировали.

Причины аварии пока не установили. Опросить свидетелей еще не успели из-за их госпитализации. Информации об их состоянии также нет, но в полиции уже заявили, что жизни травмированных угрозы нет.

По предварительным данным, у вертолета произошли проблемы с двигателем. Борт полностью затонул в озере, его нашли на глубине 13 метров.

Прокуратура Польши начала расследовать дело по подозрению по доведению до аварии в воздушном движении.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.