Бойцовская собака держит в страхе весь район

В Киеве на Березняках бойцовская собака нападает на людей, находясь на улице без намордника. Вечером, 7 июля, животное укусило ребенка, а затем накинулось на водителя самоката.

Об этом сообщила Женя Луковникова в группе New Русановка на Facebook.

Женщина сообщила, что животное напало на ее сына. Хозяин пса в это время спокойно курил кальян. Но этим все не закончилось, собака продолжала бросаться на людей, которые были рядом.

"Ребенок проходил мимо, достаточно близко. Просто проходил - не бежал, не махал палками, не кричал. Собака кинулась и укусила сына с внешней стороны бедра", - рассказала Женя.

На замечание придержать собаку и следить за ней, владелец животного начал хамить и угрожать полицией. Пока шли разборки, пес напал на проезжающий мимо самокат.

Правда, как только к месту инцидента начали подходить небезразличные люди, то хозяин собаки решил поспешной уйти и не стал ждать полицию.

"Мы пошли за ним, еще раз предложили дождаться полицию и сфотографировали. В ответ услышали много гадостей и громкую несвязную речь", - резюмировала женщина.

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