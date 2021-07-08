Бойцовская собака держит в страхе весь район
В Киеве на Березняках бойцовская собака нападает на людей, находясь на улице без намордника. Вечером, 7 июля, животное укусило ребенка, а затем накинулось на водителя самоката.
Об этом сообщила Женя Луковникова в группе New Русановка на Facebook.
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Женщина сообщила, что животное напало на ее сына. Хозяин пса в это время спокойно курил кальян. Но этим все не закончилось, собака продолжала бросаться на людей, которые были рядом.
"Ребенок проходил мимо, достаточно близко. Просто проходил - не бежал, не махал палками, не кричал. Собака кинулась и укусила сына с внешней стороны бедра", - рассказала Женя.
На замечание придержать собаку и следить за ней, владелец животного начал хамить и угрожать полицией. Пока шли разборки, пес напал на проезжающий мимо самокат.
Правда, как только к месту инцидента начали подходить небезразличные люди, то хозяин собаки решил поспешной уйти и не стал ждать полицию.
"Мы пошли за ним, еще раз предложили дождаться полицию и сфотографировали. В ответ услышали много гадостей и громкую несвязную речь", - резюмировала женщина.
Напомним, об атаке шакалов на жителей Одесчины, история получила неожиданный поворот.
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