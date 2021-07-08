Что сейчас с артистом

Представитель российского певца Бориса Моисеева рассказал, что сейчас с артистом, который перенес два инсульта

На сегодняшний день Борис Моисеев пропал из поля зрения поклонников. Артист редко появляется на публике. С 2010 года исполнитель дал всего лишь несколько концертов. В 2014 году он выступил дуэтом с Ириной Билык и Стасом Костюшкиным.

Поэтому появление Моисеева в конце мая 2021 года на дне рождения Кристины Орбакайте стало для многих настоящим сюрпризом. Однако, на мероприятии певец избегал общения с прессой и держался немного всторне от звездных коллег.

«Дай Бог здоровья Борису», «Боря, держись», «Алла молодец. Друзей не забывает. Моисееву здоровья», «Боре здоровья! Аллуся молодец, поддерживает», "Так приятно видеть вместе Кристину и Бориса! ❤️🙌👏 Здоровья ему! Кристине таких друзей", " Боренька очень хорошо выглядит!!! Глазки тоскливо смотрят на нас и напрасно...мы Бореньку любим", "Болезнь не щадит никого, здоровья и ещё раз здоровья", - поддерживали артиста поклонники.

А недавно Алена Апина заявила, что Борис Моисеев находится в тяжелом состоянии, чем не на шутку встревожила его поклонников. Представитель артиста решил прервать молчание и рассказал о состоянии артиста.

"Все хорошо с Борисом Михайловичем, находится в Юрмале на отдыхе", — рассказал Сергей Telegram-каналу "Звездач".

Вместе с тем он подтвердил, что ждать Моисеева на сцене больше не стоит.

"Выступать он не планирует, к сожалению. Он закончил свою гастрольную деятельность и находится на заслуженном отдыхе", – рассказал представитель Моисеева.

Напомним, Борис Моисеев пережил инсульт в 2010 году певец. В результате остановки сердца он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако тогда довольно быстро он сумел восстановиться.

Еще один инсульт случился у Моисеева в 2015 году, тогда его состояние сильно ухудшилось. Левую часть его туловища парализовало, поэтому он долгое время восстанавливал способность говорить и проходил лечение в США.

Напомним, Пугачева на празднике Орбакайте приласкала разбитого инсультом Моисеева: «Вот, как приятно».

Как сообщала Politeka, 67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"

Также Politeka писала, что разбитого инсультом Моисеева впервые за долгое время рискнули показать публике: "Вы нам нужны!"