На 65-м году умерла исполнительница роли матери Уитни Хьюстон

Умерла американская звезда Сьюззанн Дуглас, известная зрителю по участию в фильме "Школа рока", сериалу "Быть родителями", а также съемкам в биографическом фильме про Уитни Хьюстон.

Причина смерти не называется. О ее смерти сообщил рекламный агент для журналистов издания Variety.

Он отметил, что актриса своим талантом и харизмой тронула сердца людей, которые хоть немного ее знали. Знаменитость была любима во всех смыслах, которые только может таить это слово.

"Со смертью Сьюззанн киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку. Она тронула каждого, кто её знал, и была любима во всех смыслах этого слова. Семья ценит вашу поддержку и просит не беспокоить её в это трудное время", - заявил рекламный агент Дуглас.

Дуглас довелось работать с Вупи Голдберг и Анджелой Бассет. В ее фильмографии много прекрасных фильмов, полюбившихся зрителям по всему миру: "Уитни", "Школа рока", "Степ", "Быть родителем".

Знаменитость удостоена награды NAACP Image Award, которую получила за блестящее исполнение роли второго плана в "Степе".

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