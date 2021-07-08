Бывший муж певицы Наташи Королевой, композитор Игорь Николаев не сдержал эмоций после большой трагедии
Как передает Politeka.net, об этом он написал на своей странице в Инстаграм.
Как известно, 6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. Самолет пропал с радаров за несколько минут до посадки. На борту были 28 человек — шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе шестилетний ребенок. По предварительной информации, погибли все, кто находился на борту.
Трагедия глубоко тронула Игоря Николаева, который является уроженцем Дальневосточного округа России.
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«Глубокие соболезнования моим землякам-дальневосточникам-курильчанам… Вчера у наших соседей на Камчатке случилась большая трагедия. С радаров пропал самолет, на борту которого находились 28 человек», - написал он.
Игорь Николаев выразил соболезнования семьям погибших.
«Вместе со всей страной мы с замиранием сердца следили за ходом поисков. До последнего хотелось верить, что люди останутся живы и вернутся домой. К сожалению, по предварительным данным, чуда не случилось. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. В эти минуты мы скорбим вместе с вами», - написал он.
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