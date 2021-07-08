Инцидент произошел 7 июля - водитель "Газона" не справился с управлением и слетел с холма.
Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.
В среднем каждые 3 минуты случается 1 ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает.
Только с января по март этого года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек.
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Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком
Также Politeka писала, что в Днепре водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.