"От полученных в результате аварии травм по дороге в больницу скончалась 61-летняя пассажирка грузовика", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили три женщины в возрасте 33, 35 и 58 лет. Их вместе с водителем госпитализировали в больницу.





Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.

В среднем каждые 3 минуты случается 1 ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает.

Только с января по март этого года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком

Также Politeka писала, что в Днепре водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.



