Певец успел поучаствовать в создании нескольких хитов
Ушел из жизни экс-вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. Музыкант умер в возрасте 74 лет 29 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте группы.
«Вопреки некоторым сообщениям, у него не было никакой болезни, что делает смерть непонятной. Он ушел из жизни мирно в присутствии своей жены. Джона будет очень не хватать. Спасибо тебе за всё», — говорится в публикации.
Похороны певца пройдут без репортеров. На них будут приглашены только члены семьи и близкие друзья.
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Лоутон родился 11 июля 1946 года в Великобритании, в Галифаксе. Он присоединился к Uriah Heep в 1976 году и, записал с группой три студийных альбома (Fallen Angel, блестящие Innocent Victim и Firefly) и один концертный Live ’79. В 1979 Лоутон ушел из Uriah Heep.
В последующие годы Лоутон несколько раз выступал с группой, подменяя на гастролях действующего вокалиста, когда тот лечил голосовые связки.
Стоит отметить, что в 2020 году стало известно о смерти экс-барабанщика Uriah Heep Ли Керслейка и одного из основателей группы Кена Хенсли.
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