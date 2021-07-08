Спасибо тебе за всё...

Певец успел поучаствовать в создании нескольких хитов

Ушел из жизни экс-вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон. Музыкант умер в возрасте 74 лет 29 июня 2021 года. Об этом сообщается на сайте группы.

«Вопреки некоторым сообщениям, у него не было никакой болезни, что делает смерть непонятной. Он ушел из жизни мирно в присутствии своей жены. Джона будет очень не хватать. Спасибо тебе за всё», — говорится в публикации.

Похороны певца пройдут без репортеров. На них будут приглашены только члены семьи и близкие друзья.

Лоутон родился 11 июля 1946 года в Великобритании, в Галифаксе. Он присоединился к Uriah Heep в 1976 году и, записал с группой три студийных альбома (Fallen Angel, блестящие Innocent Victim и Firefly) и один концертный Live ’79. В 1979 Лоутон ушел из Uriah Heep.

В последующие годы Лоутон несколько раз выступал с группой, подменяя на гастролях действующего вокалиста, когда тот лечил голосовые связки.

Стоит отметить, что в 2020 году стало известно о смерти экс-барабанщика Uriah Heep Ли Керслейка и одного из основателей группы Кена Хенсли.

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