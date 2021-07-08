В Киеве загорелось общежитие колледжа
Пожар произошел в помещении 5-этажного дома в Печерском районе Киева утром 8 июля.
Как отметили в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре на Лейпцигской улице поступило в 4:20.
Спасатели увидели на месте возгорание в тамбуре к чердаку.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
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Спасателей начали эвакуировать людей из помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Напомним, пожар вспыхнул возле аэропорта «Киев»
Об этом сообщили очевидцы происшествия.
По словам киевлян 8 июля около 13:00 в аэропорту «Киев» в Жулянах, произошло возгорание в припаркованном автомобиле.
На место мгновенно прибыли работники аэропорта, которые пытались потушить огонь, полностью ликвидировать возгорание им не удалось.
Потушили огонь спасатели ГСЧС. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Все подробности выясняются.
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