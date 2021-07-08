В Киевской области задержали участников банды

Об этом сообщает полиция области.

Они проникали в частные дома, связывали хозяев и охранников, после чего грабили дома.

Воры забирали деньги, драгоценности, банковские карточки и тому подобное.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

"Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.1 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве возле центрального вокзала никто не убирает кучи мусора

Коммунальные службы, видимо, их долго не замечали.

По словам киевлян, на переходе к скоростному трамваю целые "горы" мусора, которые никто не убирает уже очень давно.

Почему "свалку" в центре столицы долго не убирали - неизвестно.

После распространения информации в сети, мусор коммунальщики все же удосужились вынести.