В Киевской области задержали участников банды
Об этом сообщает полиция области.
Они проникали в частные дома, связывали хозяев и охранников, после чего грабили дома.
Воры забирали деньги, драгоценности, банковские карточки и тому подобное.
Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
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"Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч.3 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.1 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит заключение до пятнадцати лет с конфискацией имущества ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве возле центрального вокзала никто не убирает кучи мусора
Коммунальные службы, видимо, их долго не замечали.
По словам киевлян, на переходе к скоростному трамваю целые "горы" мусора, которые никто не убирает уже очень давно.
Почему "свалку" в центре столицы долго не убирали - неизвестно.
После распространения информации в сети, мусор коммунальщики все же удосужились вынести.
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