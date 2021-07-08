Российский певец Филипп Киркоров сообщил о горькой утрате

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал архивные фото, сообщив о смерти близкого человека. Артист отметил, что коронавирус забрал еще одного важного человека. Ушел из жизни первый директор певца Гена Руссу. По словам Киркорова, он был лучшим директором в его жизни и карьере.

"Он был рядом со мной, когда моё восхождение на музыкальный Олимп только начиналось", - отметил Киркоров.

По словам артиста, Руссу первый поверил в него в далеком 1988 году. Киркоров подчеркнул, что никому так не доверял, как Геннадию.

В комментариях его поддержали поклонники.

"Уходят самые лучшие люди", "Как жаль, Филипп, что вы пережили такое", «Какой кошмар», «Ужас», «Примите соболезнования!», «Очень Печально! Светлая память!», - пишут люди.

Отметим, что Руссу было 72 года. Он долгое время сотрудничал с Игорем Сурухановым, на концертах которого и заприметил Киркорова. Также Руссу сотрудничал с Аллой Пугачевой. В последнее время он работал с Тамарой Гвердцители.

Напомним, что Киркоров после попадания в запретный список загулял с Ани Лорак на российском фестивале: "Горячие друзья".

Как сообщала Politeka, Киркоров после скандала с запретным списком оконфузился на публике: "А отца больного-то зачем...".

Также Politeka писала, что Киркоров поразил новым обращением к жителям Украины после исключения из "черного списка": "Вы доказали всему миру...".