На Ровенщине женщина пол жизни провела в декрете
Как передает Politeka.net, историю мамы-рекордсменки рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
У Светланы Ковалевич 19-ти детей столько же внуков, но, по здешним меркам, это еще немного.
Местных жителей считают по истине рекордсменами Украины - семьи, в которых 10 и более детей здесь не редкость
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В декрете Светлана уже 30 лет. Практически каждый месяц в у них праздник - отмечают дни рождения детей, каждое из которых мать-рекордсменка помнит безошибочно.
"Даже знаю, в какой день родила каждого, и в котором часу знаю. Всех до единого", - поделилась женщина.
Напомним, в 2018 году уникальную семью из Одесской области официально признали самой большой в Украине - всего в ней 346 человек.
Напомним, многодетная семья стала жертвой лобового столкновения под Киевом.
Как сообщала Politeka, украинка родила 16 детей: как выглядит мать-героиня.
Также Politeka писала, как выглядит женщина, которая смогла родить 69 детей.