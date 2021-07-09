На Ровенщине женщина пол жизни провела в декрете

Как передает Politeka.net, историю мамы-рекордсменки рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

У Светланы Ковалевич 19-ти детей столько же внуков, но, по здешним меркам, это еще немного.

Местных жителей считают по истине рекордсменами Украины - семьи, в которых 10 и более детей здесь не редкость

В декрете Светлана уже 30 лет. Практически каждый месяц в у них праздник - отмечают дни рождения детей, каждое из которых мать-рекордсменка помнит безошибочно.

"Даже знаю, в какой день родила каждого, и в котором часу знаю. Всех до единого", - поделилась женщина.

Напомним, в 2018 году уникальную семью из Одесской области официально признали самой большой в Украине - всего в ней 346 человек.

Напомним, многодетная семья стала жертвой лобового столкновения под Киевом.

Как сообщала Politeka, украинка родила 16 детей: как выглядит мать-героиня.

Также Politeka писала, как выглядит женщина, которая смогла родить 69 детей.



