На Прикарпатье разоблачили мошенников, которые завладевали земельными участками

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке МВД Украины.

Всего в состав банды входило четыре человека из Одессчины и Закарпатья.



"Подделав документы от имени официальных собственников, заключили договоры купли-продажи с подставными лицами. Следовательно, злоумышленники незаконно завладели шестью земельными участками общей площадью более 1,5 га, расположенных в с. Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Стоимость этих участков оценили в 20 миллионов гривен. Участникам преступной группы сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Отметим, запрет на покупку и продажу земли сельскохозяйственного назначения действовал с 2001 года.

Уже с 1 июля этого года мораторий был снят. Физлицам-гражданам Украины доступна покупка максимум 100 га. Всем частным покупателям нужно будет подтвердить источник происхождения средств для приобретения земли. За первые шесть дней с момента открытия рынка земли украинцы заключили 322 сделки на земельные участки.

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