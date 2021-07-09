В Николаеве у пожилого мужчины отобрали пенсию

Как передает Politeka.net, подробности преступления сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Инцидент произошел 6 июля. 70-летний местный житель как раз получил пенсию, когда не него напал неизвестный.

Преступник сначала предложил дедушке провести его домой, а потом отобрал у него 2000 гривен.

Обследовав территорию вблизи места нападения, правоохранителям удалось найти и задержать нападавшего.

Им оказался 38-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, а если его вину докажут, то ближайшие шесть лет он проведет за решеткой.

Стоит отметить, что по данным сервиса Numbeo, который формирует Индекс преступности, Украина по состоянию на 2021 год занимает 54 место в мире (из 135) по уровню преступности. В Европе по этому показателю наша страна оказалась на третьем месте после Беларуси и Франции.

Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.

Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.

Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".







