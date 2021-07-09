Киевских чиновников обвиняют в воровстве бюджетны средств
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайде ГБР Украины.
Так, должностные лица КГГА и «Киевводоканала» подозреваются в хищении средств во время строительства Бортнической станции аэрации и реконструкции коммунальных объектов в столице.
Предварительно известно, что чиновники завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму свыше 150 млн грн.
Кроме того, следствием установлено, что в прошлом году в «Киевводоканале» после проведения двух тендеров использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявлены в тендерной документации на веб–сайте «Прозорро».
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"Во время обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ на вышеуказанных объектах. Причастные лица устанавливаются", - говорится в сообщении.
Если вину чиновников докажут, то их ждет тюрьма сроком до 6 лет.
Напомним, что чиновников со штаба ВСУ подозревают в коррупции при перевозке тел погибших на Донбассе.
Как сообщала Politeka, СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков.
Также Politeka писала, что руководитель НКРЭКУ замешан в махинациях трейдеров при перепродаже электроэнергии.