Киевских чиновников обвиняют в воровстве бюджетны средств

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайде ГБР Украины.



Так, должностные лица КГГА и «Киевводоканала» подозреваются в хищении средств во время строительства Бортнической станции аэрации и реконструкции коммунальных объектов в столице.

Предварительно известно, что чиновники завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму свыше 150 млн грн.

Кроме того, следствием установлено, что в прошлом году в «Киевводоканале» после проведения двух тендеров использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявлены в тендерной документации на веб–сайте «Прозорро».

"Во время обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ на вышеуказанных объектах. Причастные лица устанавливаются", - говорится в сообщении.

Если вину чиновников докажут, то их ждет тюрьма сроком до 6 лет.

Напомним, что чиновников со штаба ВСУ подозревают в коррупции при перевозке тел погибших на Донбассе.

Как сообщала Politeka, СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков.

Также Politeka писала, что руководитель НКРЭКУ замешан в махинациях трейдеров при перепродаже электроэнергии.