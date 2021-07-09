Популярный украинский певец MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко на нацотборе к Евровидению, на днях произвел фурор своей выходкой, отреагировали даже звезді шоу-бизнеса страны-агрессора

Константин Бочаров (настоящее имя исполнителя) раскрыл правду о своей ориентации на фестивале Atlas Weekend пятого июля, пишет Politeka.net. Артист на сцене поцеловался девушкой, а затем с парнем, тем самым сообщив о своей бисексуальности. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В своем посте в Инстаграм исполнитель заявил, что для него не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело и душу.

Свою поддержку артисту выразили некоторые звезды украинского шоу-бизнеса, в частности Злата Огневич и Алина Паш.

Однако также от комментария не удержался артист российской эстрады Филипп Киркоров. Певец назвал своего украинского коллегу "красавой". По словам Киркорова, MELOVIN показал, что он - настоящая личность. Неважно, кто человек в постели, главное быть "мужиком", который честен и верен себе.

"Поступок настоящей личности, человека МУЖЧИНЫ", - прокомментировал экс-муж Аллы Пугачевой.

Отметим, в своем посте MELOVIN также пожаловался, что его каминг-аут не показали в прямом эфире. Артист посетовал на цензуру, которая существует на телевидении.

Напомним, кума Дзидзьо вмешалась в конфликт с поцелуем Melovin.

Как сообщала Politeka, любимец Данилко Melovin совершил громкий каминг-аут

Также Politeka писала, что экс-бойфренд Мишель Андраде Ломакин жестко "проехался" по МELOVINу