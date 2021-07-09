Парашютист из летного училища приземлился на кондиционер на многоэтажном доме
Кадры опубликованы в Telegram-канале "Рифмы и Панчи".
В российском Краснодаре парашютист не рассчитал траекторию.
К счастью, парень не пострадал, хозяева квартиры на 13-м этаже, на чей кондиционер он приземлился, пустили его в дом.
Никаких перетензий к парню они не имеют.
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К слову, на Камчатке пропал самолет Ан-26 с более 20 пассажирами на борту
На российском полуострове Камчатка утром 6 июля упал самолет Ан-26085. Происшествие случилось недалеко от поселка Палан, куда следовал самолет из аэропорта Елизово.
По предварительной информации, самолет задел гору во время посадки из-за плохой видимости и пропал с радаров в 10 километрах от пункта назначения.
На данный момент борт не найден, на его поиски отправили Ан-26, вертолет МИ-8 и спасательные службы. Информации о погибших и пострадавших нет. Известно лишь, что на борту находилось 22 человека, среди них один ребенок и шесть членов экипажа.
В авиакомпании сообщили, что пропавший самолет на Камчатке выполнял пассажирский рейс, крушение пока не подтверждается.
Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.
Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.
Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.