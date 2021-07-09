Под Киевом произошло ДТП с мотоциклом

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Авария произошла около 4 утра в направлении города Житомир.

По предварительной информации, водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную и попал под грузовик.

Водитель и пассажирка мотоцикла скончались на месте.

По словам очевидцев, у мопеда не работал ближний свет фар.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Напомним, в центре Киеве авто сбило женщину на тротуаре

Авария прозошла на ул. Залотоусовской в Печерском районе.

Киевлян возмутила реакция полиции на ДТП.

Как сообщает dtp.kiev.ua, по словам потерпевшей, от правоохранителей она услышала: "а чего вы перед машиной стояли на тротуаре".

Пострадавшая пыталась прыгать на капот, чтобы остановить обидчика за рулем.



Видео можно увидеть здесь.