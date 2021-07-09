Под Киевом произошло ДТП с мотоциклом
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Авария произошла около 4 утра в направлении города Житомир.
По предварительной информации, водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную и попал под грузовик.
Водитель и пассажирка мотоцикла скончались на месте.
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По словам очевидцев, у мопеда не работал ближний свет фар.
Обстоятельства ДТП выясняют следователи.
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Авария прозошла на ул. Залотоусовской в Печерском районе.
Киевлян возмутила реакция полиции на ДТП.
Как сообщает dtp.kiev.ua, по словам потерпевшей, от правоохранителей она услышала: "а чего вы перед машиной стояли на тротуаре".
Пострадавшая пыталась прыгать на капот, чтобы остановить обидчика за рулем.
Видео можно увидеть здесь.
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