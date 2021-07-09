На Волыни отец с сыном попали в больницу
Инцидент произошел 8 июля, сообщает "Суспильне".
В одном из сел они вместе ремонтировали комбайн и во время работ получили разряд тока.
На место прибыли медики и оказали им первую помощь. Мужчину госпитализировали в районную больницу, где он сейчас находится в реанимации.
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Мальчика доставили в Луцк - врачи оценивают состояние ребенка, как стабильное, но он также пребывает в реанимационном отделении. К счастью, разряд не нарушил работу его сердца.
А вот в Тернополе током ребенка ударил автомат с игрушками, который был неисправен.
Девочка подошла к автомату с игрушками, дотронулась до него рукой и почувствовала удар тока, из-за которого ее отбросило на асфальт, а очевидцы вызвали скорую.
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