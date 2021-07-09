В Херсоне мать оставила маленького ребенка без присмотра
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Инцидент произошел в одной из многоэтажек города - тревогу забили соседи, которые сообщили, что 34-летняя женщина не покидала квартиру двое суток.
Они сами зашли в квартиру и увидели соседку, которая была пьяна.
На место прибыли полицейские, которые также вызвали медиков и службу по делам детей, поскольку 2,5 летний мальчик нуждался в помощи.
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"Женщина едва объяснила, что двое суток употребляла алкогольные напитки, от чего ей стало плохо. За малолетним сыном из-за ухудшения состояния здоровья она ухаживать не могла", - рассказали в полиции.
В итоге малыша забрали от пьяной матери, которая также попала в больницу.
Стоит отметить, что только в прошлом году в судах на рассмотрении находились 1 877 производств по домашнему насилию.
Сейчас домашнее насилие влечет за собой административную ответственность: штраф, исправительные работы или изолятор до 7 суток, но в случае трех и более нарушений правоохранители могут открыть уголовное производство по статье 126 УК.
Как сообщала Politeka, житель Запорожья на глазах у маленьких детей издевался над женой.
Кроме того, сообщалось, что харьковчанин регулярно избивал собственного отца, все закончилось печально.
Также Politeka сообщала, что в Харькове 26-летняя горе-мать избила 2-летнего ребенка.