В Украине этим летом участились случаи ботулизма

Об этом сообщает Минздрав.

Министерство напоминает о симптомах болезни и как уберечься.

Ботулизм - это пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины, которые появляются там, где продукты для консервирования были плохо вымыты, прошли неправильную термическую обработку или же причина в неправильном хранении.

Не рекомендуется покупать и употреблять жарким летом:

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  • консервы из рыбы, мяса;
  • вяленые рыбу и мясо;
  • соленую пресноводную рыбу домашнего приготовления;
  • продукты на стихийных рынках.

За первые 5 месяцев 2021 года заболели 43 человека, из них один ребенок, шестеро умерли.

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Симптомы ботулизма:нарушение близкого зрения; сухость во рту; голос становится тихим или пропадает; повышенная утомляемость; мышечная слабость; головокружение; тошнота; ослабление стула.

К слову, во Львовскую областную инфекционную больницу 6 июля попали посетители местного ресторана.

С острой кишечной инфекцией госпитализировали 17 человек, среди которых были и дети.

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Уточняется, что с диагнозом острая кишечная инфекция, в состоянии средней степени тяжести с жалобами на повышение температуры тела, рвоту, боль в животе, понос, госпитализированы 7 человек, в том числе 2 детей.

5 июля, в больницу попали первые двое пациентов. В общем к медикам уже обратились семеро взрослых и двое детей, которые были посетителями ресторана 4 июля.

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Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.