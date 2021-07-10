Вот это поворот!

Моргенштерн, которого СБУ внесла в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, заявил, что въехал на территорию Украины

Об этом он заявил и Instagram-сториз.

На кадрах российский рэпер вместе со своей девушкой Диларой позируют на фоне поля с подсолнухами.

"Хха! Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", – говорит Алишер.

Точной информации о том, что россиянин находится в Украине на данный момент нет.

В СБУ ни подтвердили, ни опровергли въезд рэпера на территорию нашей страны, сообщило издание Babel.

Стоит отметить, что у рэпера были запланированы концерты в Украине: 3 июня в Киеве, 4 июня в Харькове, а 6 июня в Запорожье.

Напомним, ранее в СБУ заявляли, что скандальный российский рэпер не сможет пересечь границу, потому что его деятельность угрожает безопасности страны.

Спустя время юрист Моргенштерна Евгений Пронин заявил, что россиянина внесли в список СБУ без оснований. Якобы "в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал".

Напомним, Киркоров вызверился после запрета въезда в Украину: "Они своей глупостью помогают мне...".

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