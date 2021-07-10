Моргенштерн, которого СБУ внесла в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, заявил, что въехал на территорию Украины
Об этом он заявил и Instagram-сториз.
На кадрах российский рэпер вместе со своей девушкой Диларой позируют на фоне поля с подсолнухами.
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Точной информации о том, что россиянин находится в Украине на данный момент нет.
В СБУ ни подтвердили, ни опровергли въезд рэпера на территорию нашей страны, сообщило издание Babel.
Стоит отметить, что у рэпера были запланированы концерты в Украине: 3 июня в Киеве, 4 июня в Харькове, а 6 июня в Запорожье.
Напомним, ранее в СБУ заявляли, что скандальный российский рэпер не сможет пересечь границу, потому что его деятельность угрожает безопасности страны.
Спустя время юрист Моргенштерна Евгений Пронин заявил, что россиянина внесли в список СБУ без оснований. Якобы "в Крыму он не был и политических взглядов не озвучивал".
Напомним, Киркоров вызверился после запрета въезда в Украину: "Они своей глупостью помогают мне...".
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