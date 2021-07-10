Оборвалась жизнь сына легендарного боксера

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил брат погибшего на своей страничке в Instagram.

Сын британца Криса Юбанка, Себастьян умер в Дубае.

Он был третьим по возрасту из пяти детей Юбанка и сам боксировал в полутяжелом весе. По предварительной информации, он утонул возле своего дома.

"Я не плакал с 12 лет… вчера я плакал целый день. Мне жаль, что меня не было рядом, чтобы прикрыть твою спину, как положено старшему брату. Не могу поверить, что ты действительно ушел", - написал его старший брат Крис.

Пару месяцев назад Себастьяна родился сын, а он сам всего несколько дней не дожил до 30-летия.

"Ты всегда будешь в моем сердце, разуме и духе, и теперь твое наследие будет жить через твоего прекрасного новорожденного сына, и я буду относиться к нему как к своему собственному", - пообещал его брат.

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