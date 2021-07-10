Бывший участник телепроекта «Дом-2» разбился после падения из окна многоэтажки

Тело Филиппа Чубукова без каких-либо признаков жизни было найдено под окнами дома, в котором проживал молодой человек.

По предварительной информации, он выпал из окна на шестом этаже. Парню было 28 лет.

Как сообщает Комсомольская правда , труп Чубукова обнаружили соседи, они и сообщили о трагедии в полицию.

"Окна открыты из-за жары, мы на первом этаже живем. А тут сильный хлопок или звук", - рассказала соседка, уточнив что всё произошло в четыре утра.

Позже выяснилось, что в квартире вместе с Филиппом Чубуковым находился его младший брат. Мужчины распивали спиртное, а потом возможно поссорились.

Что стало причиной выпадения, должно установить следствие.

Ряд источников сообщает, что Чубуков имел дурную славу.

Незадолго до трагедии его обвинили в мошенничестве. Якобы он втирался в доверие к женщинам и разводил их на деньги. Об этом в социальных сетях рассказали те, которые, судя по всему, пострадали от его обмана.

Напомним, ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.

Как сообщала Politeka, не стало легендарного певца: "На его шедеврах выросло не одно поколение"

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев.