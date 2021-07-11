Пострадавшие от укусов змей находятся в состоянии средней тяжести

В больницы на Львовщине в течение суток 10 июля госпитализировали 3 человек с укусами змей. Все пострадавшие сейчас в состоянии средней тяжести.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

К медикам обратились девушка-подросток и 2 взрослые женщины. Им оказывают всю необходимую помощь в Перемышлянской и Турковской больницах. Одна из пострадавших – 34-летняя львовянка. Змея укусила ее в палец правой стопы. Женщину госпитализировали в Перемышлянскую центральную районную больницу.

В приемное отделение Турковской больницы поступила 13-летняя девочка из села Свидник. Пресмыкающееся укусило ее в левую голень.

Вечером в ту же больницу госпитализировали еще одну женщину, 51-летнюю жительницу села Карпатское. Ей поставили диагноз – укус змеи в правую пятку.

Если собрались в лес и увидели пресмыкающегося – не паникуйте и не делайте резких движений, а спокойно отойдите от него. Кроме того, отправляясь в лес, выбирайте высокую и плотную обувь, которую змея не сможет прокусить.

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