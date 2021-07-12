Большую часть Украины в начале недели накроют дожди и грозы, однако серьезного снижения температуры воздуха ждать не стоит
Соответствующим прогнозом на 12 июля поделились синоптики Укргидрометцентра. Осадки пройдут плотным фронтом, в основном затронув северные, центральные и южные области. На западе Украины дожди ожидаются только в Закарпатской области, а на востоке – в Запорожской.
Синоптики также предупредили, что местами на Закарпатье возможен град и сильные порывы ветра.
Впрочем, несмотря на освежающий дождь, температура днем во всех областях страны превысит отметку в +30 градусов.
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Жизнь известного украинского журналиста трагически оборвалась во Франции: что известно
Юная дочь Ольги Фреймут, решившая уехать из Украины, поразила заявлением: "В первую очередь..."
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
Так, в северных областях ночью ожидается от +18 до +20 градусов, а днем – от +31 до +33.
На западе ночью столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, а днем – от +29 до +32.
В центральных областях ночью температура опустится до +18…+21 градуса, а днем воздух раскалится до +29…+33.
В восточных областях ночные температуры будут колебаться от +19 до +21 градуса, а дневные – от +31 до +33.
На юге Украины ночью ожидается от +19 до +23 градусов, а днем – от +29 до +32 градусов.
Напомним, в Украине в середине июля выпал снег и возникла опасность потопов: подробности.
Как сообщала Politeka, в Украине ливни вызвали подтопления домов и дорог.
Также Politeka писала, что Украину ждут дожди и жаркая погода: синоптики уточнили прогноз.