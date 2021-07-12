Большую часть Украины в начале недели накроют дожди и грозы, однако серьезного снижения температуры воздуха ждать не стоит

Соответствующим прогнозом на 12 июля поделились синоптики Укргидрометцентра. Осадки пройдут плотным фронтом, в основном затронув северные, центральные и южные области. На западе Украины дожди ожидаются только в Закарпатской области, а на востоке – в Запорожской.

Синоптики также предупредили, что местами на Закарпатье возможен град и сильные порывы ветра.

Впрочем, несмотря на освежающий дождь, температура днем во всех областях страны превысит отметку в +30 градусов.

Так, в северных областях ночью ожидается от +18 до +20 градусов, а днем – от +31 до +33.

На западе ночью столбики термометров покажут от +15 до +20 градусов, а днем – от +29 до +32.

В центральных областях ночью температура опустится до +18…+21 градуса, а днем воздух раскалится до +29…+33.

В восточных областях ночные температуры будут колебаться от +19 до +21 градуса, а дневные – от +31 до +33.

На юге Украины ночью ожидается от +19 до +23 градусов, а днем – от +29 до +32 градусов.

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