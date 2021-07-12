Спасатели после сильных паводков пропал мужчина

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Родственники и полиция ищут 65-летнего жителя села Ясиня, который мог стать жертвой стихии.

Так, в Раховском районе за пару часов выпала почти половина месячной нормы осадков.

Горные потоки превратились в реки, затопило около двух сотен жилых домов.

Кроме того, наводнение размыло дорогу. Спасатели сейчас откачивают воду из домовладений.

К слову, в Украине в самый разгар июльской жары выпал снег.

Погода продолжила удивлять новыми «выходками» на выходных. Так, 10 июля на Черногорском хребте Карпат выпал снег.

Так, на вершине горы выпал довольно заметный слой снега. Впрочем, он не смог полностью прикрыть зеленую траву.

Позже Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что температура на вершине горы достигла +11 градусов, а снег благополучно растаял.

Напомним, в результате непогоды в Украине подтопило дома и дороги, подробности и кадры.

Как сообщала Politeka, жара и грозовые дожди разделят Украину на части.

Также Politeka писала, что в августе украинцев ждут температурные качели и дожди.