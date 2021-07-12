Массовые беспорядки состоялись после финала чемпионата Европы-2020

Болельщики сборной Англии устроили ночь беспорядков в Лондоне после поражения национальной команды в финале Чемпионата Европы по футболу.

Пытаясь утихомирить и разогнать разочарованных болельщиков на стадионе получили ранения полицейские, сообщило ВВС.

And this was BEFORE they lost in penalties #EURO2020 pic.twitter.com/pcq1PBJVzu — Ben Damon (@ben_damon) July 11, 2021

Уточняется, что по итогам массовых беспорядков были задержаны около 50 человек. А 19 офицеров получили ранения в результате стычек на улицах.

"К сожалению, 19 наших офицеров пострадали в ходе столкновений с толпами фанатов. Это совершенно неприемлемо", - заявили в полиции.

Кроме того, полиция выразила благодарность тем болельщикам, которые, несмотря на проигрыш национальной сборной, вели себя достойно.

Стоит отметить, что сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Дополнительные минуты не помогли выявить победителя, поэтому было принято решение провести серию послематчевых пенальти. По результатам этого итальянцы вырвались вперед со счетом 3:2.



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