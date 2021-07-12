Танк перевернулся и упал на башню
Об этом сообщает КП.
Так, в России в Сахалинской области произошло ДТП - при транспортировке военными танка он упал с тягача посреди дороги.
Предварительная причина аварии - неправильная погрузка танка на тягач.
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На повороте прицеп наклонился и он упал на дорогу.
К слову, это не первое ЧП с танком в России за последнее время.
Так, в городе Уфа во время репетиции парада в честь 9 мая один из танков загорелся, на него пролилось топливо и вспыхнуло.
Танкист погасил огонь самостоятельно до прибытия спасателей, приехавшие пожарные смыли топливо.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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