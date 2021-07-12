Танк перевернулся и упал на башню

Об этом сообщает КП.

Так, в России в Сахалинской области произошло ДТП - при транспортировке военными танка он упал с тягача посреди дороги.

Предварительная причина аварии - неправильная погрузка танка на тягач.

На повороте прицеп наклонился и он упал на дорогу.

К слову, это не первое ЧП с танком в России за последнее время.

Так, в городе Уфа во время репетиции парада в честь 9 мая один из танков загорелся, на него пролилось топливо и вспыхнуло.

Танкист погасил огонь самостоятельно до прибытия спасателей, приехавшие пожарные смыли топливо.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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