За такой странный поступок теперь львовянке грозит тюрьма
48-летняя женщина сообщила о заложенной взрывчатке в зданиях главного управления полиции и одного из райотделов.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.
По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. После обследования здания и прилегающих территорий никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
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Проведенными мероприятиями полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери.
Мотивы поступка она сообщить отказалась и не пояснила, зачем все это сделала. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, судом решается вопрос правовой квалификации этого поступка.
Стоит отметить, что за ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры или зданий госорганов власти, или учреждений здравоохранения, образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказание на срок от 6 до 8 лет тюрьмы.
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