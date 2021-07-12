За такой странный поступок теперь львовянке грозит тюрьма

48-летняя женщина сообщила о заложенной взрывчатке в зданиях главного управления полиции и одного из райотделов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

По указанным адресам работали следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции. После обследования здания и прилегающих территорий никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Проведенными мероприятиями полицейские установили, что ложное сообщение о заминировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери.

Мотивы поступка она сообщить отказалась и не пояснила, зачем все это сделала. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, судом решается вопрос правовой квалификации этого поступка.

Стоит отметить, что за ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры или зданий госорганов власти, или учреждений здравоохранения, образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказание на срок от 6 до 8 лет тюрьмы.

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