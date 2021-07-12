В северном городе Индии Джайпур произошла трагедия

Около 27 человек 11 июля, оказались на сторожевой башне во время молнии. Жертвы делали селфи под дождем на популярной туристической достопримечательности на севере Индии.

Об этом сообщает издание BBC.

По данным издания, когда произошел инцидент, на башне и стене форта находились около 27 человек, и некоторые из них, как сообщается, спрыгнули на землю.

11 человек погибли, а остальные получили ранения. Старший офицер полиции сообщил СМИ, что большинство погибших на башне были молодыми, среди умерших оказались даже маленькие дети. Главный министр Раджастана Ашок Гелот заявил, что пострадавшим в результате молнии предоставляется медицинская помощь.

Он также объявил о выплате 500 000 рупий (183 тысячи гривен) в качестве компенсации семьям погибших.

Также по сообщениям СМИ в воскресенье было зарегистрировано еще девять смертей от ударов молнии в Индии. Трое детей погибли в районе Дхаулпур, шесть человек, в том числе четверо детей, погибли в районах Кота и Джалавар.

Напомним, на Харьковщине во время стихии молния попала в "кормилицу".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине молния попала в здание.

Кроме того Politeka писала, что молния шарахнула в автомобиль на украинской трассе.