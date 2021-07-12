Подруга российской певицы МакSим, которая уже почти месяц находится в коме, рассказала, как изменилась состояние артистки

Только недавно представитель 38-летней певицы Маргарита Соколова порадовала известием о том, что МакSим стало лучше, как подруга артистки рассказала совершенно другие подробности, передает КР.ru.

«Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис», – рассказала подруга певицы.

Представители МакSим пока на данное заявление никак не отреагировали.

Напомним, МакSим попала в больницу 12 июня сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, однако не смотря на это отменять выступление не стали.

Тогда сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении легких 80%.

Поклонники певицы желают ей скорейшего выздоровления.

«Марина, мы так ждём твоего возвращения и полного выздоровления 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽❤️❤️❤️❤ Храни тебя Всевышний!», «Выздоравливай, наша родная ❤ Всё будет хорошо», «Лёгкого лечения, выздоравливайте скорее!», «Дорогая❤ сил тебе побороть болезнь и скорейшего выздоровления», «Скорейшего выздоровления дорогая моя Максим, мы тебя любим ❤️❤️❤️ да поможет тебе Всевышний», - пишут на странице артистки в Инстаграм.

Напомним, режиссер клипов МакSим ушел из жизни, пока певица в критическом состоянии: подробности трагедии.

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