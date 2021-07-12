Курортники вынуждены собственноручно чистить море от медуз
В Приморском посаде Запорожской области отдыхающих на Азовском море атакует нашествие медуз. Их так много, что туристы вынуждены сами их собирать и отвозить от берега.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь", обнародовав соответствующее видео.
Орбакайте показала, копией кого растет внучка Пугачевой: «Не в бабушку, и не в маму»
Звезда "1+1" Лидия Таран неожиданно оказалась на больничной койке: "Ну что..."
ЧП на выступлении Тины Кароль, раскрыты жуткие подробности: "Оказалась в дымке угарного газа"
Стихия забрала жизнь украинского врача: за 20 лет успел спасти сотни детей
Тину Кароль в коротких шортах засняли на яхте с молодым брюнетом: "Такие большие ноги..."
От медуз сейчас страдают Бердянск, Приморск и Приморский Посад. К берегу подплывают медузы-корнероты, которые больно жалят. Отдыхающие сами пытаются почистить море: достают медуз из воды и "складируют" на пляжах. Кое-где вывозят тачками, как мужчина на пляже в Приморском Посаде.
Отдыхающие сообщают, что из-за мертвых медуз по пляжу разносится вонь. Люди всеми силами пытаются от них избавиться.
На кадрах видно, что отдыхающие достают морских животных из воды и складывают в большую кучу.
Отмечается, что меньше всего медуз среди курортов Запорожской области сейчас в Приморске.
Медузы массово появляются у берегов запорожских курортов, когда вода в Азовском море прогревается до 28-30 ° С. Сейчас она именно такой температуры. Как только похолодает — медуз станет меньше.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.