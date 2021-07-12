Курортники вынуждены собственноручно чистить море от медуз

В Приморском посаде Запорожской области отдыхающих на Азовском море атакует нашествие медуз. Их так много, что туристы вынуждены сами их собирать и отвозить от берега.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь", обнародовав соответствующее видео.

От медуз сейчас страдают Бердянск, Приморск и Приморский Посад. К берегу подплывают медузы-корнероты, которые больно жалят. Отдыхающие сами пытаются почистить море: достают медуз из воды и "складируют" на пляжах. Кое-где вывозят тачками, как мужчина на пляже в Приморском Посаде.

Отдыхающие сообщают, что из-за мертвых медуз по пляжу разносится вонь. Люди всеми силами пытаются от них избавиться.

На кадрах видно, что отдыхающие достают морских животных из воды и складывают в большую кучу.

Отмечается, что меньше всего медуз среди курортов Запорожской области сейчас в Приморске.

Медузы массово появляются у берегов запорожских курортов, когда вода в Азовском море прогревается до 28-30 ° С. Сейчас она именно такой температуры. Как только похолодает — медуз станет меньше.

Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.