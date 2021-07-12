На популярном украинском курорте нашествие маленьких "кровопийц"
Об этом сообщает Telegram-канал "ХС Харьков".
"Подписчики передают привет из Кирилловки. Здесь наблюдается настоящее нашествие комаров", - говорится в сообщении.
Отдыхающие рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем.
От нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск с Арабатской стрелкой.
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"Такая петрушка каждый год в начале и середине июля, их просто килограммы:)две-три недели и их вообще не будет", - написал один из пользователей сети.
К слову, курортники вынуждены собственноручно чистить море от медуз
В Приморском посаде Запорожской области отдыхающих на Азовском море атакует нашествие медуз. Их так много, что туристы вынуждены сами их собирать и отвозить от берега.
От медуз сейчас страдают Бердянск, Приморск и Приморский Посад. К берегу подплывают медузы-корнероты, которые больно жалят. Отдыхающие сами пытаются почистить море: достают медуз из воды и "складируют" на пляжах. Кое-где вывозят тачками, как мужчина на пляже в Приморском Посаде.
Отдыхающие сообщают, что из-за мертвых медуз по пляжу разносится вонь.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.