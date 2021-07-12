Похоронили 47-летнюю украинку в ее родном городе на Тернопольщине
47-летняя украинка Ирина внезапно погибла во время отдыха в Испании. Женщина была родом из города Бережаны Тернопольской области.
Об этом сообщает издание "Высокий замок".
Как уточнили в издании, 47-летняя Ирина 20 лет жила и работала в Испании Там она вышла замуж за местного и родила двоих детей. В день трагедии семья отдыхала на море.
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Украинка и ее 6-летний сын пошли плавать, когда внезапно их накрыла волна. Мужчина успел спасти только сына, женщину же волна отнесла в море.
Покойная была родом из города Бережаны Тернопольской области. Известно, что в Испании она изучила испанский и английский языки, работала в туристическом агентстве. Соседи женщины рассказывают, что она была очень умной и образованной.
Стоит отметить, что по статистике гибель людей в летний период происходит в местах стихийного отдыха граждан у воды, где отсутствует инфраструктура безопасного отдыха, отсутствуют запрещающие купание знаки и информационные аншлаги, спасательные посты, в том числе временные.
Напомним, что мужчина решил искупаться в неспокойном море и ушел под воду.
Как Politeka писала, что в Харьковской области мужчина ушел окунуться, нырнул и исчез из поля зрения.
Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.